Mitteldeutsche Verlage wehren sich oft vergeblich gegen illegale Kopien ihrer Titel im Internet. Das ergaben Recherchen von MDR KULTUR. Demnach ist schätzungsweise einer von drei Verlagen in Mitteldeutschland betroffen. Das trifft vor allem auf Verlage zu, die überwiegend E-Books oder Hörbücher veröffentlichen.

Bei Voland & Quist erschien u.a. Nora Gomringers "Peng Peng Peng". Im Netz ist es auch illegal erhältlich. Bildrechte: Voland & Quist

So berichten unter anderem der Verlag Voland & Quist, der Klett Kinderbuchverlag und der Buchfunk Verlag über Fälle von Internet-Piraterie. Oft wenden sich die Verlage direkt an den Beitreiber illegaler Plattformen, um die entsprechenden Titel zu sperren. Nach Recherchen von MDR KULTUR werden die Titel in der Regel zunächst gelöscht. Wenige Tage später stehen sie dann wieder im Netz.



Den wirtschaftlichen Schaden durch Internet-Piraterie zu bemessen, ist für viele Verlage schwierig. "Zum Teil wurde unser gesamtes digitales Programm im Netz feilgeboten", sagte Verleger Sebastian Wolter von Voland & Quist zu MDR KULTUR. "Wir haben uns bei den Titeln den Absatz vom Vorjahr angeschaut und kamen auf einen Verlust von etwa 1.000 Euro."