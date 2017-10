MDR KULTUR: Was bedeutet das diesjährige Motto "Nach der Angst"?

Das Filmfestival DOK Leipzig findet vom 30. Oktober bis 5. November statt Bildrechte: DOK Leipzig 2017 Leena Pasanen: Wenn man sich das politische Klima betrachtet, nicht nur in Sachsen, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern in der ganzen Welt, dann stellen sich zwei Fragen: Wie sind wir in diese Situation geraten und wie kommen wir da wieder heraus? Und natürlich ist es spannend zu sehen, wie Filmemacher heute mit den Problemen umgehen und Filme darüber machen, was mit uns passiert. Viele Situationen handeln von der Angst, Angst vor Immigration, vor anderen Menschen oder anderen Religionen. Sie sind angsterfüllt, darüber, was mit ihnen in der Zukunft geschehen wird, wie unsere Möglichkeiten künftig sein werden. Und natürlich gibt es immer Hoffnung, auch wenn die Büchse der Pandora geöffnet wurde - und das ist überall auf der Welt so.

Wie wichtig ist der Dokumentarfilm in unserem Leben? Haben ruhige Bilder eine Chance in unserer schnellen Medienwelt?

Leena Pasanens ist seit 2015 Chefin des DOK Leipzig, ihr Vertrag wurde für vorerst fünf Jahre geschlossen. Bildrechte: DOK Leipzig 2017 / Susann Jehnichen Ich denke, wenn die Zeiten schwierig sind, brauchen die Menschen irgendwie glückselige Hollywood-Liebesgeschichten und Spiele mit ihrem Eskapismus. Aber zur gleichen Zeit gibt es manche Dinge, die sich nie ändern, Menschen sind an Menschen interessiert, an starken Geschichten und großen Charakteren. Deswegen die Dokumentationen: sie haben immer diese starke Positionierung gehabt. Das wird immer so sein. Schon wenn man betrachtet, dass verschiedene Top-Filmfestivals mittlerweile ihre Hauptpreise auch für Dokumentationen vergeben, ist es offensichtlich, dass Dokus derzeit ein neues Revival erleben, eine neue goldene Periode haben.



Auch wenn man genauer auf das jüngere Festivalpublikum schaut, sieht man, dass es definitiv eine Zukunft für diese Filme gibt. Man kann sehen, wie die neue Generation der Filmemacher nachwächst und diese Art des Filmemachens schätzt und weiterentwickelt. Das zeigt wirklich, dass es eine solide Zukunft für den Dokumentarfilm gibt.

Welche Rolle spielen Weltpremieren für die Programmpolitik des Festivals? Sind sie das Maß der Dinge?

Seit 60 Jahren zieht DOK Leipzig Dokumentarfilmer aus aller Welt nach Leipzig. Was sind für Sie die größten Herausforderungen, die das Festival aktuell meistern muss?

Eine weitere Herausforderung sind die Streaming-Plattformen im Internet, wie zum Beispiel Netflix. Ich warte auf den Moment, an welchem Dokumentarfilme nur noch online Premiere haben und eine Aufführung in einem Kino nicht mehr stattfindet. Dann müssten wir unser ganzes Konzept überdenken. Menschen würden dann nicht mehr zu Filmfestivals gehen, um etwas zu sehen, was sie sonst nicht irgendwo anders sehen könnten. Es geht dann eher um die soziale Komponente. Sie gehen auf das DOK, um sich auszutauschen, um zu diskutieren und um sich von anderen inspirieren zu lassen. Und diese Plattform für einen sozialen Austausch können wir bieten.

DOK-Neuland geht jetzt ins dritte Jahr. Es ist ihr Baby. Wie hat sich die Plattform entwickelt?

Die Hommage in diesem Jahr ist dem US-Filmemacher Jay Rosenblatt gewidmet. Warum haben Sie ihn für das Jubiläumsfestival ausgewählt?