MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen, in deren Verantwortungsbereich auch Orchester und Chöre des MDR am Augustusplatz in Leipzig liegen, würdigte die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Publikumsliebling:

Kristjan Järvi hat das Repertoire des MDR-Orchesters enorm erweitert. Durch Kristjan Järvis musikalische und freundschaftliche Beziehung zu internationalen Spitzenkomponisten wie Steve Reich, Arvo Pärt, Max Richter, Tan Dun und Sven Helbig konnten diese eng an den MDR gebunden und intensive Zusammenarbeiten sowie Auftragswerke realisiert werden. Seine Neugier und ständige Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, ermöglichten die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Jonny Greenwood, Hauschka, Bryce Dessner, Mùm, Lukas Ligeti, Gabriela Montero und Apocalyptica und vielen anderen Musikern. Gerade seine genre-übergreifenden Festivals in neuen Spielstätten wie alten Kinos und Fabrikhallen begeisterten ein junges Publikum für sinfonische Musik.

MDR Sinfonieorchester und Kristjan Järvi im Gewandhaus in Leipzig Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Mit Kristjan Järvi haben das MDR-Sinfonieorchester und die Chöre des MDR auch international große Anerkennung gefunden. Zahlreiche Tonträger-Aufnahmen sowie die "KJ Sound Project"-Serie, Aufnahmen von Orff’s "Carmina burana", Tschaikowskis “Snow Maiden” und Steve Reichs “Duet” bis in die Gegenwart mit Arvo Pärt “Passacaglia”, Spassov “Balkan Fever” und Strauss/Ellington “Parallel Tones”, bleiben Zeugnisse der kreativen Zusammenarbeit. Darüber hinaus haben Kristjan Järvi und die MDR Ensembles zahlreiche Soundtracks für Hollywood-Filme wie "Cloud Atlas", "Hologram for the King", "The Lion", aber auch für Filme und Serien wie "The Boy" und "Sense 8" eingespielt.