Moderator Jan Böhmermann eröffnet am Donnerstagabend im NRW-Forum in Düsseldorf seine erste Museumsausstellung. Er sagte bei der Vorstellung der Schau, er setze damit Ideen um, die im Fernsehen nicht funktionierten. Es habe in den letzten Jahren viele Sachen gegeben, "die so links und rechts runtergefallen sind auf der Hobelbank". Die Ausstellung mit dem absichtlich verdreht geschriebenen Titel "Deuscthland" zeigt zum Beispiel Wanderkleidung, die man von Urlaubsfotos der Kanzlerin kennt, oder sie spiegelt in einer Art Dokumentation den Rechtsstreit um Böhmermanns "Schmähgedicht" auf den türkischen Präsidenten Erdogan wider.

Jan Böhmermann Bildrechte: dpa

Die Ausstellung hat Böhmermann mit seiner Produktionsfirma Bildundtonfabrik zusammengestellt. Der Moderator erklärte, er wolle damit "hart an der Gegenwart" arbeiten. Die gescheiterten Jamaika-Sondierungen in Berlin seien dafür geradezu ein Glücksfall: "Dass wir gerade in so einer Art Lauerstellung sind, ist für die Ausstellung perfekt." Momentan gebe es keine Gewissheiten und keine Richtung.



Besucher der Ausstellung müssen an einer "Passkontrolle" ihr Handy abgeben, um keine Fotos verbreiten zu können. Man wolle der Schau nicht "das Neue" nehmen, begründete Böhmermann die Geheimnistuerei. Auch Journalisten durften vorab keine Fotos in der Ausstellung machen.