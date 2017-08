Schriftstellerin Jana Hensel über Sexismus im Literaturbetrieb

Ich habe das analysiert und eine private Statistik erstellt: Welche Frauen werden in den Literaturbeigaben der großen Zeitungen zu den Buchmessen Frankfurt und Leipzig besprochen und wie? Die Ergebnisse waren schockierend: Immer wurden mehr Männer besprochen als Frauen. Männer besprachen Männer, Frauen besprachen Männer und ein paar Frauen besprachen Frauen. Es gab sogar Beilagen, in denen keine einzige Frau besprochen wurde. Und das Schockierende war: Es ist den Redakteuren nicht einmal aufgefallen.

Es kommt sehr selten vor, dass Männer sich intensiv mit weiblichen Texten auseinandersetzen. Schauen Sie sich die Longlist des Deutschen Buchpreises 2017 an: Zwanzig nominierte Bücher, 13 von Männern und sieben von Frauen. Und die männlichen Namen sind um einiges prominenter. Frauen waren beim Buchpreis immer in der Unterzahl. Ja, was mich erschreckt: Es gibt gar kein Problembewusstsein. Denn in der Jury sitzen genauso viele Frauen wie Männer.