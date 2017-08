Der Jazzgitarrist John Abercrombie ist tot. Er starb am 22. August nach langer Krankheit, so seine Plattenfirma "ECM Records".

Abercrombie war ein großer Virtuose, sowohl auf der elektrischen, wie auch der akustischen Gitarre. Er hinterlässt eine beeindruckende Anzahl an Aufnahmen und war in zahllosen Projekten mit anderen Musikergrößen aktiv, darunter John Scofield, Kenny Wheeler, Marc Copland, Jack DeJohnette und Dave Holland.



Musikalisch bewegte sich Abercrombie in einem breit gefächerten Spektrum, von Fusion bis zum Avantgarde- und Free-Jazz. Sein erstes Album "Timeless" nahm der US-Amerikaner 1974 für das renommierte deutsche Jazzlabel ECM Records auf. Abercrombie experimentierte auch mit elektronischen Effekten und setzte beispielsweise einen Gitarren-Synthesizer ein.