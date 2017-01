Die Band der Pianistin Julia Hülsmann in der bewährten Besetzung mit Marc Muellbauer am Kontrabass und Heinrich Köbberling am Schlagzeug erfuhr bereits vor einiger Zeit eine Erweiterung durch den Trompeter Tom Arthurs. Für den Auftritt beim Jazzfest Berlin kam eine junge talentierte Musikerin hinzu, die zu den Neuentdeckungen zählt, die die Jazz-Szene heute mitgestalten: Die Hamburger Saxophonistin Anna-Lena Schnabel.

Musikalische Dialoge und Zen Funk

Saxophonist Joshua Redman Bildrechte: dpa Das Duo des Pianisten Brad Mehldau mit dem Saxophonisten Joshua Redman glich einem Gipfeltreffen zweier exzellenter Improvisatoren. Die Freundschaft und die Zusammenarbeit der beiden reicht bis in die 90er-Jahre zurück, als sie ihre Profi-Karrieren in New York begannen. Vor fünf Jahren spielten sie erstmals gemeinsam im Duo – mit einem solchen Erfolg, dass sie ihre musikalischen Dialoge in jüngster Zeit wieder aufgenommen haben. Festgehalten sind sie auf der CD "Nearness" und wurden vortrefflich live präsentiert beim Jazzfest 2016 in Berlin.



Seit dem Beginn des Festivals spielten große Besetzungen bei der Programmgestaltung eine wichtige Rolle. Das vom Pianisten Alexander von Schlippenbach geleitete Globe Unity Orchestra feierte im vergangenen Jahr beim Jazzfest sein 50-jähriges Jubiläum. Und auch die Bigbands der ARD-Rundfunkanstalten setzen seit Jahren mit speziellen Projekten immer wieder Akzente. 2016 fiel die Wahl auf die hr-Bigband in der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pianisten und Komponisten Nik Bärtsch. Dabei entstand eine Steigerung der von Jazz, Ethno-Klängen und Minimal Music inspirierten Musik, die Nik Bärtsch als Zen Funk, Ritual Groove Music oder Energy Flow beschreibt.

Reminiszenzen an die Geschichte des modernen Jazz

Jack DeJohnette Bildrechte: IMAGO Das Trio des Schlagzeugers Jack DeJohnette mit dem Saxophonisten Ravi Coltrane und dem Bass-Gitarristen Matt Garrison knüpfte an die große Geschichte des modernen Jazz der 60er-Jahre an und transponierte den Geist der musikalischen Befreiung in die Gegenwart. In der betörenden und bewegten Musik spürte man die Verbundenheit der Generationen im Jazz. Jack DeJohnette, der einst noch mit dem überragenden John Coltrane zusammengearbeitet hat, trifft in diesem Trio auf dessen Sohn wie auch auf den Sohn von Jimmy Garrison, einst Bassist im klassischen John Coltrane-Quartett. In einem als großen Bogen angelegten Set, gab es zahlreiche Reminiszenzen an die Historie, angetrieben von der Dringlichkeit aktueller Mitteilung.

Die deutsch-amerikanische Band um die Saxophonistin Angelika Niescier und den Pianisten Florian Weber ist in jener Stadt entstanden, die für die beiden immer wieder zu einen Anlaufpunkt wird, um neue Inspirationen zu sammeln: New York City. Die Band NYC Five überzeugte beim Jazzfest Berlin mit Furor, rhythmischem Drive und melodischem Einfallsreichtum.