Programm des 26. Bundesweiten Jazznachwuchsfestivals in der Leipziger Moritzbastei: Donnerstag, 30. März:

Matthias Boguth Sextett (Leipzig)

Tsomban!s (Berlin / Dresden)

Just Another Foundry (Köln)



Samstag, 1. April:

Haberecht 4 (Mainz)

Tim Riddle (Essen)

Vester Eiszmann Trio (Berlin)

Mozaik (Dresden)



Sonntag, 2. April:

Trio de Lucs (Mannheim)

Lariza (Osnabrück)

Antoine Spranger Quintett feat. Johannes Mann (Bruchsal)