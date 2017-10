Mit einem Schwerpunkt auf der Gitarre beginnen am Donnerstag in Leipzig die 41. Leipziger Jazztage. Eröffnet wird das Musikfestival am Abend von dem jungen israelischen Gitarristen Gilad Hekselman, der mit seinem New Yorker Trio im morbiden Charme des einstigen Kinos UT Connewitz musiziert, ebenso wie der Däne Jakob Bro, bekannt für sein elegant-zurückhaltendes Gitarrenspiel. Aber das Programm des Festivals, das bis zum 21. Oktober andauert, hat noch weitere Highlights zu bieten:

Grammy-Abonnent Pat Metheny in der Oper

Der britische Gitarrist Dominic Miller Bildrechte: Leipziger Jazztage/Agentur Auf seiner Welttournee gastiert der amerikanische Gitarrist und 20-fache Grammy-Gewinner Pat Metheny am 21. Oktober bei den Leipziger Jazztagen im bereits ausverkauften Opernhaus. Begleitet wird er von Schlagzeuger Antonio Sanchez, mit dem er seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Besetzungen zusammenspielt, außerdem von der jungen New Yorker Bassistin Linda Oh und dem gefeierten Pianisten Gwilym Simcock aus Wales.



Im Kunstkraftwerk, das vor 100 Jahren die Große Leipziger Straßenbahn mit Strom versorgte, stellt der 23-jährige Leipziger Ausnahmegitarrist Bertram Burkert sein internationales Quartett vor. Im Bauhaus-Ambiente des ehemaligen Westbads spielt Stings langjähriger Gitarrist Dominic Miller mit seinem Trio.

Im Westbad musiziert auch die Bigband der gefeierten Münchner Gitarristin Monika Roscher, ebenso wie der brasilianische Gitarrero Egberto Gismonti und seine Partnerin Maria João, die allein mit ihrer Stimme spannende Geschichten zu erzählen weiß. Die musikalische Farbe des Gypsy Jazz bringt das Hamburger Trio Django Deluxe ins Programm ein.

Die portugiesische Jazz-Sängerin Maria João Bildrechte: Alexandre Cabrita Avantgardistisch und dennoch tanzbar ist die Musik des finnischen Gitarristen Kalle Kalima und seines von House und Techno kommenden Musikerkollegen Lassi Lehto an Saxophon und Keyboard. Schließlich Werner Neumann, Gitarren-Virtuose und Leipziger Jazz-Professor, in dessen Band u. a. der Schlagzeuger Philipp Scholz trommelt, der während des Festival den diesjährigen bundesweiten Jazznachwuchspreis überreicht bekommt.

Junge Talente und die Jazz-Szene der Nachbarn

Die Jazzrausch Bigband aus München Bildrechte: Leipziger Jazztage/Agentur In einem zweiten Preisträgerkonzert ist die Jazzrausch Bigband aus München zu erleben. Sie wird mit dem BMW Welt Young Jazz Award geehrt und lädt mit Electro Deluxe aus Frankreich die Tanzlustigen zu einer "Jazzelectric Night" in die einstige Produktionshalle D des Werk 2. Seit vier Jahrzehnten gehört Offenheit für junge Talente und neue Trends der improvisierten Musik zur guten Tradition der Leipziger Jazztage. Und ebenso lange pflegt man enge Kontakte zur Jazz-Szene im Nachbarland Polen. In diesem Jahr steht der polnische Saxophonist und Komponist Adam Pierończyk gemeinsam mit dem tschechischen Bassisten Miroslav Vitouš auf der Bühne, der 1970 die legendäre Jazz-Rock-Formation Weather Report mitbegründete. Nicht zu vergessen das Trio der erst 20-jährigen polnischen Jazzbassistin Kinga Głyk.

Tribute to John Coltrane

Der Saxophonist Peter Ehwald Bildrechte: Nicole Müller Dem musikalischen Erbe des 1967 verstorbenen amerikanischen Jazz-Erneuerers John Coltrane fühlen sich der Tenorsaxophonist Peter Ehwald und seine Band Double Trouble verbunden. Zu erleben ist seine Musik zwischen Postbop, Avantgarde und Punkjazz im Szeneklub naTo. Ein Coltrane-Tribute-Konzert gibt der Tenorsaxophonist Ulrich Hübner, der seit 2015 in Leipzig bei Johannes Enders studiert, mit seinem Quintett im Horns Erben, einer früheren Weinstube und heutigen Kleinkunstbühne.

Kirchenschiff und einstiges Hallenbad

Musik für Orgel und Altsaxophon spielt das Duo Krokenberger/Oehl in der Liebfrauenkirche. Sie gehört zu den erstmals genutzten Spielstätten des Festivals.