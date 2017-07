Schauspielerin Jeanne Moreau gestorben

Jeanne Moreau im Film "Jules und Jim" (1962) Bildrechte: IMAGO

Jeanne Moreau wurde 1928 in Paris geboren und stieg in den 50-er und 60er-Jahren zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen der sogenannten "Nouvelle Vague" auf. Mit ihrem Studium am Pariser Konservatorium und an der Comédie-Française wurde sie in die hohe Schule des klassischen Theaters eingeführt. In ihren Rollen überzeugte sie immer wieder mit charakterlicher Tiefe und galt so bald als eine der besten Charakterdarstellerinnen des französischen Films.