MDR KULTUR-Sommerserie: Wenn der Berg ruft Der Jenzig

Der Name des Berges bedeutet: Berg von Jena und ist eines der sieben "Wunder von Jena". Von der markanten Muschelkalkuppe, der "Jenzignase" aus, hat man eine hervorragende Aussicht auf die Universitätsstadt und die umliegenden Ortschaften. Bereits während der Jungsteinzeit wurde der Berg besiedelt, später siedelten sich Slawen an und nutzten den Jenzig vermutlich als Fluchtburg.



Erwähnung fand der Jenaer Hausberg nicht nur in einer Urkunde von Friedrich Barbarossa sondern auch von Friedrich Schiller gepriesen - in seinem Lobgedicht "Spaziergang" (1795):