Herzog würdigte die 31-Jährige als eine "Dirigentin mit souveräner Technik" und "junge, aufstrebende und international gefragte Künstlerin", die in der Musikszene einen hervorragenden Ruf genieße. In ihrer Zeit als Generalmusikdirektorin am Theater Erfurt habe sie sich als Theaterpraktikerin ausgewiesen, die einem Orchester sowohl Sicherheit als auch künstlerische Visionen vermitteln könne.

Mallwitz kam 2014 mit 28 Jahren als jüngste Generalmusikdirektorin Europas nach Erfurt. Bildrechte: Ina Holthaus

Joana Mallwitz studierte Klavier und Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und arbeitete bereits mit 19 Jahren als Solorepetitorin am Theater Heidelberg. Dort stiegt sie nach ihrer ersten Spielzeit zur Kapellmeisterin und Assistentin des Generalmusikdirektors auf. Seit 2014 ist Mallwitz am Theater Erfurt engagiert. Als damals jüngste Orchesterchefin Europas leitete sie dort unter anderem die Neuproduktionen von "Wozzeck", "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Don Giovanni". Mit ihrem Wechsel wird in Nürnberg erstmals eine Frau Chefin der Staatsphilharmonie.