"Schreiben ist wie Ringen" Bildrechte: dpa

John Irving wurde am 2. März 1942 in Exeter in New Hamshire geboren. Als Kind litt er an einer Lese- und Rechtschreibschwäche, war dafür ein umso begeisterter Sportler. Zum Ende der Schulzeit wusste er, was er in Zukunft tun wollte – Ringen und Romane schreiben. Er studierte englische Literatur an der University of Pittsburgh und für zwei Semester in Wien, wo er in Kaffeehäusern saß und Stoff für seinen ersten Roman sammelte. "Lasst die Bären los!" erschien 1968, konnte aber noch nicht viele Leser für sich begeistern. Der Durchbruch gelang John Irving 1978 mit "Garp und wie er die Welt sah". Es folgten Bücher, die allesamt Bestseller wurden und nicht selten die amerikanische Gesellschaft humorvoll-kritisch unter die Lupe nahmen: "Das Hotel New Hamshire", "Gottes Werk und Teufels Beitrag" und "Owen Meany", um nur einige zu nennen. Irving selbst vergleicht das Schreiben gern mit seinem Lieblingssport und sagt: