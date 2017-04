Der US-amerikanische Filmregisseur Jonathan Demme ist tot. Wie seine Sprecherin mitteilte, starb er am Mittwochmorgen im Alter von 73 Jahren in New York. Seine Frau und seine drei Kinder seien bei ihm gewesen. Demme habe an Speiseröhrenkrebs gelitten, heißt es weiter. Zu seinen bekanntesten Werken gehören der Thriller "Das Schweigen der Lämmer" und das Drama "Philadelphia". Für "Das Schweigen der Lämmer" wurde er 1992 mit dem Oscar und dem Silbernen Bären der Berlinale für die "Beste Regie" ausgzeichnet.

Filmkritiker, Drehbuchautor, Regisseur

Jonathan Demme wurde am 22. Februar 1944 in Baldwin, New York geboren und wuchs auf Long Island auf. Später zog er mit seiner Familie nach Miami. Zunächst als Filmkritiker tätig, trat er mit Hilfe der Produzenten Joseph E. Levine und Roger Corman ins Filmgeschäft ein. Demme begann, Werbespots zu drehen und verfasste Drehbücher.

Anthony Hopkins und Jodie Foster in "Das Schweigen der Lämmer" Bildrechte: IMAGO Sein Debüt als Regisseur gab er mit dem Frauenknast-Film "Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen" (1974), erlangte aber erst 1980 mit "Melvin und Howard" internationale Aufmerksamkeit. Neun Jahre später verfilmte Jonathan Demme den Roman "Das Schweigen der Lämmer" von Thomas Harris. Der Thriller mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle des Serienkillers Dr. Hannibal Lecter wurde ein Riesenerfolg und mehrfach preisgekrönt. Auch das Drama "Philadelphia" (1993), mit Tom Hanks in der Rolle eines AIDS-Kranken, feierte große Erfolge. Demme drehte zudem Serien, Musikvideos und -filme.

Sein letzter Film, die Musik-Dokumentation "Justin Timberlake + The Tennessee Kids", erschien 2016. Zum letzten Mal Regie führte Demme für eine Episode der amerikanischen Krimi-Serie "Shots Fired". Ausgerechnet diese Folge wird nun zufällig heute, an Demmes Todestag, in den USA ausgestrahlt.