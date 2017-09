Die Sängerin Joy Fleming ist tot. Ihr Sohn und ihr Manager teilten im baden-württembergischen Hilsbach mit, sie sei am Mittwoch ohne Vorerkrankung friedlich eingeschlafen. In der Mitteilung hieß es, Fleming sei eine großartige Sängerin, eine aufopferungsvolle Mutter und eine liebevolle Lebensgefährtin gewesen. Sie wurde 72 Jahre alt. Die Soul-, Rock- und Schlagersängerin wurde 1975 mit ihrem Song "Ein Lied kann eine Brücke sein" bundesweit berühmt, mit dem sie am Grand Prix teilnahm, dem heutigen Eurovision Song Contest.

Fleming kam 1944 als Erna Raad im pfälzischen Rockenhausen zur Welt. Anfang der 60er-Jahre begann sie in amerikanischen Clubs in Mannheim zu singen und erlebte ihren Durchbruch mit einem Auftritt im "Talentschuppen" des Südwestfunks. Mit Titeln wie "Neckarbrücken-Blues", "Halbblut", "Kall, oh Kall", "Let Me Be the One" und "Ich sing fürs Finanzamt" galt sie als eine der markantesten Stimmen Deutschlands. Joy Fleming lebte über 40 Jahre auf einem Bauernhof in Sinsheim bei Mannheim mit ihrem französischen Lebenspartner.