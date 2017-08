Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: Spezial | 10.08.2017 | 18:05-19:00 Uhr

"Vom Ausprobieren zum Komponieren! Das Händel-Experiment"



Die Themen des Spezials im Überblick:



* Ekkehard Vogler im Gespräch

Die ARD startet das "Händel-Experiment", das sich an Schüler in ganz Deutschland richtet. Worauf sich die Schüler einlassen können, erklärt Musikvermittler Ekkehard Vogler.



* Ganz normaler Wahnsinn - der Musikunterricht heute

Der Musikunterricht gehört nicht zu den Lieblingsfächern vieler Schüler, u.a. weil man da vielleicht mal allein singen muss. Aber wie könnte Musikunterricht aussehen? Isabel Roth hat eine Musiklehrerin befragt.



* Das "Händel-Experiment": Ausprobieren ist Trumpf

Beim Musikvermittlungsprojekt der ARD, beí dem in diesem Jahr die Musik von Georg Friedrich Händel im Mittelpunkt steht, kommt es nicht darauf an, dass alles gleich perfekt klingt - es soll munter experimentiert werden.



* Vom Loopen als Kompositionshilfe

Früher, in der analogen Zeit, konnten Musiker nur mit zusammengeklebten Tonbändern Klangexperimente machen. Das nannten sie Loopen. Heute hilft der Computer. Vera Weber über Anwendungsmöglichkeiten.



* Komponierprogramm "Ludwig3"

Matthias Wüllenweber programmiert Schachcomputer. Durch seine Liebe zur Musik entstand eine Kompositions-Software, die beim "Händel-Experiment" Einsatz findet. Maja Anter stellt ihn und das Programm vor.



Redaktion: Grit Schulze