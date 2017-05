Leipziger Uni-Rektorin verhindert Bewerber mit haltlosem Gerücht

Prof. Dr. Beate Schücking Bildrechte: Universität Leipzig/Christian Hüller

In dem zugrundeliegenden Rechtsstreit hatte der aus dem Iran stammende Wissenschaftler Shahram Azizi Ghanbari den Freistaat Sachsen, die Universität Leipzig und Rektorin Beate Schücking wegen Schadensersatz verklagt.



Azizi Ghanbari hatte sich um eine Professorenstelle beworben. Wie aus dem Gerichtsurteil hervorgeht, wurde er in einem vergleichenden Gutachten mit einer Konkurrentin von der Berufungskommission als "fachlich geeigneter" angesehen und der entsprechende Berufungsvorschlag vom Fakultätsrat am 20.06.2012 bestätigt. Zudem führte der Wissenschaftler an, daran anknüpfend einen Anruf der Uni erhalten zu haben, der ihm zu verstehen gegeben habe, dass er die Professorenstelle bekäme.