Zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz "Mut zur Botschaft"

In der DDR wurde Käthe Kollwitz als kommunistische Künstlerin verehrt, wie die Inschrift des Denkmals in Moritzburg zeigt. Ihr Enkel, Prof. Arne Andreas Kollwitz findet es "grotesk, dass sie in der DDR so als klassenkämpferische proletarische Künstlerin vermarktet wurde. Mein Vater hat dagegen protestiert und hat Briefe geschrieben, an die Akademie drüben und auch an Funktionäre wie Harri Nündel." Bildrechte: MDR/Kathrin Aehnlic