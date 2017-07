MDR KULTUR-Sommerserie: Wenn der Berg ruft Der Kahleberg

Aber auch in der neuer Geschichte setzte sich dieser Raubbau an der Natur fort. Nordböhmische Braunkohlekraftwerke setzten in den siebziger und achtziger Jahren so viele Schadstoffe frei, dass die Bäume dem nichts entgegensetzen konnten. Ein massives Baumsterben ließ den Kahleberg zum Baumfriedhof werden.



Ab den neunziger Jahren konnte sich der Berg dank eines Wiederaufholzprogrammes und der Deindustrialisierung wieder erholen. Heute lockt die Höhe als attraktives Wintersportziel mit schönen Skiloipen.



Höhe: 905 m