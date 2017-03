15. März 1917: Abdankung von Zar Nikolaus II. "Der Hass gegen seine Majestät hat die äußerste Grenze erreicht"

Seit 1613 herrschen die Romanows über Russland. Die Zarendynastie hat Napoleons Eroberung Russlands ebenso überstanden wie Intrigen und Aufstände. Zuletzt die Revolution von 1905. Und so nimmt Nikolaus II. die Unruhen in seiner Hauptstadt Petrograd nicht sonderlich ernst und befiehlt der Armee, sie niederzuschlagen. Doch die Soldaten meutern und die Generäle fürchten, der Aufruhr könne auf die Front übergreifen und Russland zwingen, den Krieg zu beenden. So drängen sie den Zaren zum Rücktritt.

von Hartmut Schade