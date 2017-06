Kalenderblatt: 30.06.1817 - Abraham Gottlob Werner stirbt

Er hat sehr viele Menschen begeistern können. Und wichtig war für ihn auch, dass er viele Studenten von außerhalb, auch von anderen Kontinenten hier her gezogen hat mit seiner Überzeugungskraft. Er ist sehr auf die Studenten eingegangen. Werner hat auch, was ihn sehr auszeichnet als Lehrer, versucht die Sprachen der Studenten zu übernehmen. Er hat innerhalb seiner Laufbahn 11 Sprachen in Wort und Schrift beherrscht, um sich mit seinen Studenten auch in anderen Sprachen unterhalten zu können.

Freiberger Werner-Forscherin Angelika Kugler-Kießling