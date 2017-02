Winckelmanns erste Schrift ward in Oesers Haus geschrieben, und Oesers feiner andeutender Geist ist bis auf die hohe Liebe zur Allegorie in ihr bemerkbar. Ein Freund, ein Künstler […] sollte das Verdienst haben, den Keim, der in Winckelmann lag [...] hervorzubringen und zu entfalten.

Johann Gottfried Herder, Dichter