Mir hat Singen immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe angefangen als kleines Mädchen in einem Kirchenchor. Und dann hab ich acht Jahre lang Klavierunterricht gehabt. Hab also an der Musik immer sehr viel Spaß gehabt, aber an sich als Beruf hab ich ihn mir nicht unbedingt vorgenommen. Ich wollte Schauspielerin werden.

Alexandra