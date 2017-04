Das Bild schwarz-weiß. Zu sehen eine geöffnete Tür. Die Kamera tastet sich bedächtig an sie heran, zaghaft fast, mit sehr viel Zeit. Sie fährt durch die Tür hindurch, zeigt ein Zimmer. Es wirkt verwahrlost, Dielen sind herausgerissen, ein Fenster ist mit Brettern vernagelt. Darin: ein Doppelbett – mit einem Mann, einer Frau, einem Kind. So beginnt Andrej Tarkowskis "Stalker". Ein apokalyptischer Film, der trotzdem Poesie ausstrahlt. Und diese paart sich mit Nachdenklichkeit.

"Stalker" von 1979 gilt als Meilenstein des Kinos. Wie "Solaris", wie "Andrej Rubljow". Es sind Filme, die nicht verstanden werden müssen. Sondern die – so will es Tarkowski – gefühlt werden, emotional erschüttern sollen. Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung – das ist nicht, was den Regisseur antreibt. Er versteht sich als Diener einer Kunst, die dort entsteht, ...