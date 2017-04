Es ist ein unromantischer Heiratsantrag im Film "Hostess" von 1976. Filmfigur Johannes' Gründe fürs Heiraten: Weil alle irgendwann mal heiraten, weil es steuerlich besser ist, weil man schneller eine bessere Bude kriegen kann. Jette ist bedient – und lehnt ab. Ihre Gründe: Früher sei er verrückt gewesen, in Bewegung, einfallsreich. Aber all das sei lange her.

Annekathrin Bürger als Jette im Film "Hostess" aus dem Jahr 1976 Bildrechte: MDR/ PROGRESS Film-Verleih/ Dieter Jaeger "Hostess" ist ein seltsam unterschätzter Film, der häufig auf seinen Erfolg beim Publikum und seine Nacktszenen reduziert wird. Dabei ist "Hostess" viel mehr: Es geht um die Ansprüche, die man an das Leben hat, um den Platz im Leben, um die Frage, warum man sich in eine Partnerschaft stürzen soll. Denn was hier an Beziehungen vorexerziert wird, macht sie nicht erstrebenswert. Die Hauptrolle der Jette spielt Annekathrin Bürger.

Annekathrin Bürger ist in der DDR sehr populär – durch ihre Auftritte in Kinofilmen, im Fernsehen und auf der Bühne. Ihre Karriere beginnt sie mit der Ausbildung zur Gebrauchswerberin in Bernburg und landet am dortigen Theater ...

... weil die suchten eine Bühnenmalerin. Farben rühren und Wände bemalen. Annekathrin Bürger, Schauspielerin

Dann geht alles überraschend schnell. Annekathrin Bürger bewirbt sich an der Schauspielschule und wird abgelehnt. Sie versucht wie Tausende andere, die Hauptrolle in "Eine Berliner Romanze" zu ergattern, bekommt sie erwartbar nicht – und dann doch. Der Film von 1956 ist ihr Durchbruch. Weitere Filmrollen folgen und ein Engagement am Berliner Deutschen Theater. Und danach folgt ein alles andere als selbstverständlicher Schritt: Sie geht an die Bühne in Senftenberg. Bürger spielt in "Rose Bernd", "Emilia Galotti" oder "Die Räuber". Die Schauspielerin erklärt in den 1960ern:

Also diese Rollen hätte ich in Berlin nicht gespielt, und ich muss Ihnen sagen, dass würde mir sehr, sehr leid tun. Denn es gibt doch soviel schöne Rollen, wo ein junger Schauspieler doch träumt: 'die möchte ich spielen'. Und darum möchte ich diese Zeit nicht missen. Annekathrin Bürger

Nach einigen Jahren betritt Annekathrin Bürger dann die Bretter der Berliner Volksbühne – für beinahe vier Dekaden. Währenddessen schreitet ihre Film- und Fernsehlaufbahn munter voran. "Wolf unter Wölfen" (1965), "Mit mir nicht, Madam!" (1968), "Tecumseh" (1972) – das sind nur ein paar ihrer Arbeiten. Sie ist quasi dauerbeschäftigt, bis zur Wende. 1990 sagt sie:

Wichtig wäre schon, wenn die Ellbogen bei uns nicht so verdammt, verdammt benutzt werden würden. Ich glaube, dass wenigstens dieses menschliche Prinzip 'Sei gerecht und, bitte, es gibt noch andere Menschen als Dich', das sollten sich viele merken oder sollten es überhaupt praktizieren. Annekathrin Bürger