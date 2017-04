Kalenderblatt: 29.04.1937 - Selbstmord des Sängers Anton Günther

Was sonst die Verhältnisse anbelangt, nun, da sieht es gar nicht so rosig aus, denn auch wirtschaftlich habe ich eben tüchtig zu leiden und durch allerlei Schicksal bin ich eben recht gehemmt in allem.

Arbeit findet er als Lithograph nirgends im Erzgebirge. Er geht nach Prag. Heimwehgeplagt trifft er sich dort 14-tägig in einem Kreis ebenso leidender Erzgebirgler. Wer in dieser Runde hochdeutsch spricht, muss einen Kreuzer Strafe zahlen. Doch gesungen wird nicht im Dialekt - mangels Liedern.

Eine Schrammelkapelle zog hinaus, meist nach Sachsen, und sang meine Lieder mit großem Erfolg, andere wiederum sangen in den Gasthäusern und auf den Bergen … die Lieder vor, und so fanden sie immer mehr Eingang.

Doch so idyllisch wie in den Liedern sind die Zeiten nicht. Ab 1918 gehört Gottesgab zur Tschechischen Republik, die Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen wachsen. Lieder wie das bereits 1908 entstandene "Deitsch on frei wolln mer sei" werden als nationalistische Kampflieder gesungen. Die Grenze wird immer undurchlässiger, was Auftritte, den Verkauf von Liedpostkarten und Schallplatten erschwert. Neue Lieder fallen Anton Günther kaum noch ein. Gesungen werden die alten - bis heute. "S Feiohmd" gehört heute zu den beliebtesten Beerdigungsliedern. Nicht nur im Arzgebirg.