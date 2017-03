10. März 1892: Komponist Arthur Honegger wird geboren Der Mann der Moderne

Wie übersetzt man eine Lokomotive in Musik, wie ein Rugby-Spiel oder einen 800-Meter-Lauf? Heute gibt es einige klingende Beispiele dafür. Doch in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts war das Neuland. Nichts jedenfalls, was in die ernstzunehmende Musik gehörte. Doch gerade solche Sujets suchten sich Komponisten aus, die die sogenannte "Neue Musik" schaffen wollten. Arthur Honegger war einer der führenden und erfolgreichsten von ihnen. Heute vor 125 Jahren wurde er in Le Havre geboren.

von Sven Hecker