Karlsruhe, am 7. April 1977, vormittags. Zwei Polizisten erreichen die Kreuzung Linkenheimer Landstraße/ Moltkestraße. Was sie dort sehen, berichtet Butz Peters in „1977 – RAF gegen Bundesrepublik“, lässt sie annehmen, es handele sich um einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Und das geben sie durch. Tatsächlich aber hat sich etwas ganz anderes zugetragen:

Der Generalbundesanwalt fuhr mit seinem Dienstwagen zu der dort befindlichen Ampel, musste stoppen bei "Rot". Als die Ampel von "Rot" auf "Gelb" und "Grün" schaltete und der Fahrer anrollte, gab der Soziusfahrer eines Motorrades, das in der rechten Abbiegespur stand, aus der Maschinenpistole sein ganzes Arsenal in den Wagen. Der Wagen rollte eine kurze Strecke noch und kam an der Bordsteinkante zum Stehen.

Dieses Attentat, dieser Mord, kann in seiner Bedeutung nicht überschätzt werden. Es ist ein ganz gravierender Tatbestand, dass offensichtlich hier versucht wird, gezielt diejenigen auszuschalten, denen die Aufgabe gestellt ist, den Terrorismus in unserem Lande zu bekämpfen.

Mit dem Attentat auf Buback eröffnet die Rote Armee Fraktion ein Jahr des Terrors. Die Absicht: Mitstreiter wie Andreas Baader und Gudrun Ensslin aus dem Gefängnis freizupressen. Durch Gewalt: Im Juli wird der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, ermordet, im September wird Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt und später umgebracht, die Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" durch palästinensische Terroristen erfolgt in Absprache mit der RAF. Diese Verbrechen versetzen die westdeutsche Öffentlichkeit in Angst – ihren eigentlichen Zweck aber verfehlen sie. Schon beim Staatsbegräbnis für Siegfried Buback macht Bundeskanzler Helmut Schmidt deutlich: Keiner dürfe zu der resignierenden Annahme gelangen, "dass der Rechtsstaat ein Staat der Ohnmacht gegenüber Verbrechern sei."

Wer nun aber schoss auf Buback? Wer fuhr den später benutzten Fluchtwagen? 1985 benennt das Oberlandesgericht Stuttgart Christian Klar, Knut Folkerts und Günter Sonnenberg als die unmittelbar Tatbeteiligten – ohne dass diese speziellen Fragen gelöst werden. Diese Rätsel halten das Interesse an diesem Fall bis heute wach, um so mehr auch andere Personen als mögliche Täter in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Der Mord an Siegfried Buback - er beschäftigt Deutschland noch vierzig Jahre nach seiner Ausführung.