Auch bei Sony forscht man dazumal eifrig am neuen Sound. Philips ist führend im Bereich der optischen Speicherung, Sony ist bei der Digitalisierung weiter. 1979 einigen sich beide Konzerne, das Projekt gemeinsam umzusetzen. Ein einheitlicher Weltstandard für das neue Medium soll geschaffen werden: die Compact Disc, kurz "CD". Jetzt können Details für die Klangrevolution verhandelt werden. Und hier kommt Beethoven ins Spiel. Denn ursprünglich soll die CD, so plant es Philips, eine Spieldauer von 60 Minuten haben. Man erzählt sich, Dirigenten-Legende Herbert von Karajan soll seine Plattenfirma Sony bekniet haben: 74 Minuten Spieldauer sollen es sein. Dann hätte auch Karajans Lieblingsstück, die 9. von Beethoven, ungekürzt Platz. So geschieht es.

Am 17. August 1982 wird die erste Fertigungsstätte der Welt für Compact Discs in Hannover eröffnet. Hier, wo schon Emil Berliner Schallplatte und Grammophon zur Fabrikreife gebracht und die "Deutsche Grammophon-Gesellschaft" mitbegründet hat - die spätere Polygram, die 1982 zu Phillips gehört. Auf der ersten Klassik-CD, die im nagelneuen Werk in Hannover hergestellt wird, sind Walzer von Chopin, gespielt von Claudio Arrau. Auf die erste Pop-CD kommt das Abba-Album "The Visitors".