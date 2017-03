Aus tiefer, bitterer Armut hervorgegangen […] hatte August Peters eines mächtigen inneren Triebes bedurft, um eine früh erkannte ungewöhnliche Begabung nicht innerhalb der Schranken des elterlichen Gesichtskreises verkümmern zu lassen. Der tägliche Anblick des Strumpfwirkerstuhls, hinter welchem er seinen Vater sein Leben in Kummer und Sorgen trotz unsäglichen Fleißes hinbringen sah, erfüllte ihn mit Grauen; er war es, der den dreizehnjährigen Knaben aus dem Elternhaus trieb, um sein Glück in der Welt zu suchen.

Tatsächlich schafft August es trotz der Armut auf höhere Schulen, schließlich sogar auf die Universität in Leipzig. Doch dazwischen und nebenher muss er mühsam sein Brot verdienen: als Schreiber, Kaufmannslehrling, Soldat, Schauspieler, Forst- und Brandkassen-Sekretär - sowie als Dichter. Ein erstes Gedichtbändchen bringt er mit Anfang 20 heraus. In lokalen Blättern erscheinen seine Erzählungen.

Dann, inzwischen in den unruhigen 1840er-Jahren, gibt er selbst Zeitungen heraus: in Berlin den "Volksvertreter", in Meißen "Die Barrikade". In Marienberg redigiert er die "Bergglocke". Die Blätter, so heißt es, sind gemäßigt demokratisch - so wie Peters selbst.