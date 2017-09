Ich habe hier jemand getroffen, der in der Literatur mehr Kenntnisse und Geist besitzt, als irgend jemand, den ich kenne: es ist Schlegel, […] der alles, was es in dieser Welt gibt, gelesen hat, obwohl er erst sechsunddreißig Jahre alt ist.

Madame de Staël hat schon ein durchaus bewegtes Leben hinter sich. Schlegel studierte Theologie und Philologie an der Universität der Aufklärung, der Göttinger. Er war Hauslehrer in Amsterdam, machte Übersetzungen, verfasste eigene Dichtungen und immer wieder Kritiken.

Bisher unbekannt war […] der umfassende und noch in der praktischen Umsetzung gewaltige Anspruch auf eine Erneuerung der Literatur, die sich nun als all umfassend, als universell darstellte.

Historische Shakespeare-Übersetzung von Hamlets "Sein oder Nichtsein" durch August Wilhelm von Schlegel Bildrechte: IMAGO

1817 wird August Wilhelm Schlegel an die neugegründete Bonner Universität berufen. Er liest über fast alles: indische und persische Sprachen, Kunsttheorie, Geschichte, Philologie. Liest bis an sein Lebensende 1845 und stirbt als der unbedeutendste Dichter der Romantik, aber der gelehrteste und kosmopolitischste Gelehrte des frühen 19. Jahrhunderts, so Jochen Strobel in seiner Schlegel-Biographie.