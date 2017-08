So ist es nachzulesen in dem Bildband "Wie sie damals lebten - Im Japan der Samurai und Shōgune"

Seii tai shōgun - Großer General für die Vertreibung der Barbaren darf sich Yoritomo ab 1192 nennen. Das hört sich nach einem hohen militärischen Titel an, tatsächlich aber ist Yoritomo mit einer sehr viel größeren Machtfülle ausgestattet, wie Wolfgang Schwentker in "Die Samurai" schreibt. Er bestimmt über Japans öffentliche Ordnung, darf Ämter und Lehen vergeben. Den Titel eines "Shōgun" reserviert er für seine Nachkommen gleich mit. Yoritomo ist der Mann, der die Geschicke Japans lenkt - Tenno hin, Tenno her. Das politische Machtzentrum befindet sich nicht mehr in der Hauptstadt Kyoto, sondern im hunderte Kilometer entfernten Kamakura.

Der Shōgun Minamoto no Yoritomo beeindruckt noch heute in seiner prächtiger Ausstattung Bildrechte: IMAGO

Yoritomos Aufstieg beginnt 1156 mit Konflikten am japanischen Hof. Bei diesen mischen zwei Kriegerclans mit: die Taira und die Minamoto, die sich bald spinnefeind sind. Nach den Heiji-Unruhen von 1160 stehen die Minamoto als Geschlagene da, während die Taira am japanischen Hof zu einem Machtfaktor werden, an dem kein Weg mehr vorbei führt.



Doch während des Gempei-Krieges zwischen 1180 und 1185 wendet sich das Blatt. Die Taira werden geschlagen, die Minamoto sind nun die großen Gewinner. Vor allem Yoritomos Halbbruder Yoshitsune genießt als brillanter wie siegreicher Feldherr großes Ansehen. Sehr großes. Allzu großes. Yoritomo isoliert ihn, lässt ihn gnadenlos verfolgen und treibt ihn schließlich in den Tod.



Was den Machterhalt angeht, schlägt Yoritomo neue Wege ein: Er wirft sich nicht in das intrigante Haifischbecken des japanischen Hofes, er stellt ihn kalt und installiert eine Militärregierung, das bakufu, setzt eigene Gefolgsleute als Militärgouverneure und Vögte ein. Seine Position versteht der Shōgun auch zu illustrieren. Etwa bei einer Reise nach Kyoto: