Tauwetter. Nach zwei Monaten auch für russische Verhältnisse ungewöhnlich strengen Frostes steigt die Temperatur Anfang März erstmals bis in den Plusbereich und lockt die Menschen auf die Straße. Gegen Mittag tauchen Scharen von Frauen auf. Es sind "Damen der Gesellschaft, ... Bauersfrauen, Studentinnen, und im Vergleich zu früheren Demonstrationen wenig Arbeiterinnen", so der Kosakenoffizier Alexander Pawlowitsch Balk.

Die Kosaken gehören traditionell zu jenen Truppen, die gegen Demonstranten eingesetzt werden. Gefürchtet sind sie wegen ihrer langen Peitschen, mit denen sie vom Pferd herab auf Protestierer einschlagen. Aus ungeklärten Gründen sind sie an diesem Tag aber ohne Peitschen ausgerückt. Die Frauen, die für ihre Rechte auf die Straße gegangen sind, deuten das als Schwäche und marschieren weiter, schreibt der englische Historiker Orlando Figes in seinem Revolutionsbuch "Die Tragödie eines Volkes".

Am nächsten Tag sind 150.000 bis 300.000 Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Straßen. Läden werden geplündert, Polizisten verprügelt. Wie am Vortag dringen die Demonstranten ins Stadtzentrum vor. Arthur Ransome, Korrespondent der New Yorker "Daily News" beschreibt die Stimmung als "... bedrohlich erregt, wie an einem Feiertag mit Gewitter in der Luft."