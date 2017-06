So lautet eine Täterbeschreibung in dem Flugblatt einer ominösen "Internationalen Befreiungsfront". Gesucht wird: Schah Mohamed Rehza Pahlavi, wegen hundertfachen Mordes an Journalisten, Offizieren und Oppositionellen. In der Bundesrepublik ist er ein offizieller Staatsgast. Aus Prag kommend, wo er mit KP-Chef Antonín Novotný von Diktator zu Diktator über engere Zusammenarbeit gesprochen hat, reist Pahlavi über Bonn und München nach Berlin. Dort wird er vom regierenden Bürgermeister Heinrich Albertz empfangen.