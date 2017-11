4. November 1917: Oktoberrevolution - Bolschewiki kontrollieren Garnisonen Bolschewiki übernehmen Militärisch-Revolutionäre Komitees

Die Euphorie nach der Februarrevolution und dem Sturz des Zaren ist in Russland längst verflogen. Der Krieg dauert an, die Deutschen stoßen gen Petrograd vor, in den Städten herrscht Hunger, die Wirtschaft steht vor dem Zusammenbruch. Die Provisorische Regierung erweist sich als unfähig, diese Probleme zu lösen, und so gewinnt die bolschewistische Losung "Alle Macht den Räten" immer mehr Anhänger. Wie wenig ernst die Bolschewiki ihre Parole nehmen, zeigen ihre Pläne, noch vor dem 2. Allrussischen Rätekongress einen Umsturz zu wagen. Ein entscheidender Schritt dazu ist die Machtübernahme in den Militärisch-Revolutionären Komitees vor 100 Jahren.

von Hartmut Schade, MDR KULTUR