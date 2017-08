Papst Alexander VI. sei die schwierigste Aufgabe für jeden Geschichtschreiber der Päpste, urteilte einst Kirchenhistoriker Hermann Schreiber. Es gäbe "so gut wie keine Möglichkeit, sein Leben und Wirken für die Katholiken so darzustellen, dass kein Ärger daraus erwächst." Daran hat sich bis heute wenig geändert, denn so ein anderes Urteil: Alexander verbreite den "Glanz amoralischer Größe auf dem Throne Petrus". Auf ihn setzte sich Rodrigo de Borgia vor 525 Jahren.

Rodrigo de Borgia stammt aus einer alten spanischen Adelsfamilie. Er studiert zunächst Jura, wird dann Offizier. Als es sein Onkel Alfonso als Calixt III. zum Papst gewählt wird, beginnt Rodrigo de Borgias Aufstieg in der Kirchen-Hierarchie. Seine stadtbekannte Vorliebe für Frauen und die zahlreichen Liebeleien sind kein Hindernis. Papst Calixt III. macht ihn mit 24 Jahren zum Kardinal und ein Jahr später zum päpstlichen Kanzler. Der machtbewusste Jüngling ist damit die Nummer zwei im Vatikan und leitet einen großen Teil der Kirchensteuer in seine Tasche um. So ist es für ihn kein Problem, beim Konklave 1492 die Stimmen zusammenzukaufen, um im dritten Wahlgang zum Papst gewählt zu werden. Als Papstnamen wählt er "den des unüberwindlichen Alexander", so der Biograf Volker Reinhardt. Und so fühlt und benimmt sich der neue Papst auch. Ämterkauf und Vergabe von Pfründen an Gefolgsleute sind in der Kirche gang und gäbe. Allerdings betreibt es kaum jemand so exzessiv wie Rodrigo de Borgia, urteilt Volker Reinhardt.