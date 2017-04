Ein Mann muss wie eine große Flamme leben und strahlen, so hell er kann. Am Ende verzehrt er sich. Aber das ist besser, als eine kleine Flamme zu sein.

Es ist die zweite politische Karriere, die 1990 beginnt. Die erste unterscheidet sich nicht von den üblichen Lebenswegen sowjetischer Nomenklatura-Kader. Boris Jelzin wächst zusammen mit drei Geschwistern in einer Ein-Zimmer-Holzhütte auf, studiert Bauingenieurwesen, übernimmt die Leitung des Baukombinats in Swerdlowsk. Von dort holt ihn Michail Gorbatschow nach Moskau. Der Provinzpolitiker wird Parteichef der Hauptstadt. Und eckt überall an. Er fährt mit der Metro, stellt sich in die langen Reihen der Wartenden vor Geschäften, weiß um die Stimmung in Moskau.