Dagewesen: In Buenos Aires erinnert bis heute ein Denkmal, eine Büste und eine Gedenkstätte an die Anwesenheit Burmeisters. Außerdem ist sein Name in einer Kolibriart, einem Schmarotzerkrebs und einem Gipfel auf Spitzbergen verewigt. In Deutschland erinnert eine Gedenktafel in Stralsund, neben seinem abgerissen Geburtshaus, an Hermann Burmeister.