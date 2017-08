Kalenderblatt: 05.08.2017 - Carl Friedrich Zimmermann geboren

Anfang des 19. Jahrhunderts herrscht im Dreiländereck zwischen Böhmen, Vogtland und dem Erzgebirge vieler Orts bittere Not. Der Bergbau ernährt nicht mehr, und in Carlsfeld sind auch die Hammerwerke am Ende. Der Bau von Musikinstrumenten ist ein neuer Erwerbszweig in der Gegend, auch für den 20-jährigen Carl Friedrich Zimmermann. Was er und die Nachwelt auch einer garstigen Stiefmutter verdanken.