Revolution. Revolution allerorten – in der Astronomie, ebenso wie in der Biologie und Geologie. Carl Vogt sieht überall in der Natur Revolutionen wirken.

Das Prinzip der Revolution ist jeder Entwicklung der anorganischen wie organischen Natur gemein, es herrscht auf der Erde, wie im Himmel. [...] Die Störungen, die Revolutionen bilden die Regel. Carl Vogt, Biologe, Zoologe und Chemiker

Störungen bilden auch die Regel im Leben des Carl Vogt. Geboren wird er 1817 in Gießen in einer aufmüpfigen und liberalen Professorenfamilie. Das prägt den jungen Carl, der erst Medizin, dann bei Justus Liebig Chemie studiert. Doch weil er einen politisch gesuchten Kommilitonen über die Grenze schmuggelt, schmeißt ihn Liebig aus dem Labor. Da auch sein Vater wegen demokratischen Ansichten als Professor entlassen wird, siedelt die gesamte Familie in die Schweiz über. Carl wechselt die Fachrichtung, studiert Zoologie und Geologie. Letzteres ist in seinen Worten die Wissenschaft von der "Revolutionsgeschichte des Erdballs".

Die Geologie kennt keinen ruhigen Übergang aus einem Zustande in einen anderen, ohne gewaltsame Umwälzung des Bestehenden, ohne Zerstörung des Vorhandenen, ohne durchgreifende Revolution. Carl Vogt

Als 1848 die Revolution die deutsche Staatenwelt erschüttert, hält es Carl Vogt nicht in der gelehrten Welt. Er wird Abgeordneter des Frankfurter Paulskirchenparlaments und ist bald ernüchtert:

Ich habe schon seit längerer Zeit an der relativen Vollkommenheit des Menschen gezweifelt. Eine absolute existiert ja überhaupt nicht, vielleicht selbst nicht einmal in den Hirndestillationen junghegelischer Philosophen. Ich glaubte aber, der Mensch sei das vollkommenste Thierwesen. Kinderglauben! Ich wurde in Frankfurt eines Besseren belehrt. Carl Vogt

Als Mitglied der radikalen Linken sieht sich Carl Vogt in einer Minderheit. Weit seiner Zeit voraus ist Vogt mit seiner Idee einer europäischen Einheit.

Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die beiden großen Völker, die das Herz Europas ausmachen, die Franzosen und die Deutschen, dass diese ein Bündnis anbahnen müssen, wie es sich geziemt, um vereint der Freiheit entgegenzugehen. Carl Vogt

Die profranzösische Position, an der Vogt Zeit seines Lebens festhält, bringt ihm ein Dutzend Jahre später die Feindschaft eines alten Pariser Bekannten ein: Karl Marx. In den 1840er-Jahren hatte Vogt in Paris studiert und gelebt, verkehrte dort in den revolutionären Salons, kannte Herwegh, Proudhon, Bakunin und eben auch Marx. Haupt einer "Schwefelbande", wie Vogt schreibt.

Ihr Chef ist Marx, [...] ihr Losungswort Sociale Republik und Arbeiterdictatur, ihre Beschäftigung Anspinnen von Verbindungen und Verschwörungen. Carl Vogt

Marx ist nicht der Einzige, der von Vogt angegriffen wird. Die Theologen treibt er zur Weißglut mit seiner These:

Die Gedanken stehen in demselben Verhältnis zu dem Gehirn, wie die Galle zur Leber oder der Urin zu den Nieren. Carl Vogt