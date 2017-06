Was heißt burana, bezieht sich das nur auf Benediktbeuern oder heißt das sonst noch was. In keinem Lexikon finde ich was. [...] Es muss eine Chorfantasie werden. Zwei- bis dreichorig, textiert und untextiert. [...] Doppeltextigkeit. Auch Lateinisch und Deutsch untereinander. [...] Haben Sie Lust, mit mir so etwas zusammenzustellen und zu bauen?

Carl Orff, Komponist