Vielgeliebter Gatte; mir und ganz Europa unvergesslicher Mozart - Um 1 Uhr nach Mitternacht vom 4ten zum 5ten Dezember deß Jahres verließ er in Seinem 36ten Jahre – O! nur allzu frühe! - diese gute – aber undankbare Welt! – O Gott! - O! könnte bald auf ewig mit Dir verbunden seyn. Deine äußerst betrübte Gattin Constance Mozart.

Fast genau zehn Jahre zuvor: Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert seinem Papa per Brief die Frau, die er liebt und die er heiraten will. Er werde nicht aufhören, den Vater ...