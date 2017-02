Cuno Hoffmeister wurde 1967 als Direktor der Sternwarte Sonneberg abgelöst. "Die Leitung müsse verjüngt werden" - so das Argument. Eine Entscheidung, die, da sind sich die Erinnerungen an Cuno Hoffmeister einig, ihn letztlich ins Grab bringt.

Die erste vom Sternwartengründer Cuno Hoffmeister verwendete astronomische Camera zur Himmelsbeobachtung in der Sternwarte Sonneberg Bildrechte: dpa

Felderplan heißt: Jede klare Nacht fotografiert Hoffmeister ein bestimmtes Himmelsareal. Legt man die Aufnahmen nebeneinander, lassen sich Veränderliche Sterne entdecken. Mit 230.000 Fotoplatten besitzt Sonneberg die weltweit zweitgrößte Sammlung von Himmelsaufnahmen. 10.000 der rund 40.000 bekannten Veränderlichen entdeckt Cuno Hoffmeister in den rund 60 Jahren seines Forscherlebens. Das von der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis weit in die DDR reicht. In der wird die Sternwarte der Akademie der Wissenschaften unterstellt und Hoffmeister Vorsitzender der Sektion Astronomie. Als nach dem Mauerbau Sonneberg Sperrgebiet wird, in das auch DDR-Bürger nur mit Genehmigung einreisen dürfen, beschwert sich Cuno Hoffmeister: