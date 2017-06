David Robert Jones, so heißt der 1947 geborene Junge eigentlich. Seine Londoner Kindheit beschreibt David Bowie als nicht sonderlich glücklich. Die Eltern sind schweigsam, unterkühlt, betrachten ihren Sohn eher als Vorzeigeobjekt. Er soll stets ordentlich und adrett aussehen. Vielleicht ein Grund für die später so überbordende Phantasie Bowies. Im Alter von neun Jahren hört Bowie seine erste Single: Little Richards "Tutti Frutti" – eine prägende Erfahrung, wie er später kommentiert: "Ich hatte Gott gehört."

Auch der Manager von Bowie sieht diesen eher als Allround-Entertainer denn als Rockstar. Und so hört sich die Mischung dann auch an: Titel, die von Musicals inspiriert sind, daneben Folksongs und bizarre Balladen wie die von "Mister Gravedigger", dem Totengräber, der schließlich selbst ein überraschendes Ende nehmen soll. Und in "We Are Hungry Men" erzählt Bowie die nicht weniger verstörende Geschichte einer Welt, in der das Essen so knapp ist, dass die Leute auf den Kannibalismus zurückgegriffen haben.