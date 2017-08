Wenn man an dieser Stelle zu rechnen beginnt, kann man eine solche Position einfach nicht wählen. Ich bin auf jede denkbare Reaktion gefasst. Ich hatte ja fast zehn Jahre Zeit, mich auf die Stunde der Wahrheit vorzubereiten. Ich werde nicht das Opfer sein. Ich bin es, der angreift. Ich hatte das Glück, die Stunde selbst bestimmen zu können. Rudolf Bahro

Rudolf Bahro hatte die persönlichen Folgen seines Tuns, seines Schreibens in der DDR einkalkuliert - schon lange.

Rudolf Bahro 1979 mit seinem Buch "Die Alternative" Bildrechte: dpa Mit 18 gerät der Philosophiestudent Bahro erstmals ins Blickfeld der Stasi; im Oktober 1956, wegen eines Pamphlets an einer Wandzeitung in der Berliner Humboldt-Uni. Bahro protestiert gegen die Haltung der SED zum ungarischen Volksaufstand und unterschreibt mit vollem Namen.



"Solidarisch mit der Konterrevolution" notiert die Stasi. Operativ-Pläne werden ausgearbeitet, Bahro werden Spitzel auf den Hals gehetzt. Aber er darf weiterstudieren. Mildernde Umstände: Er ist noch jung, zudem Mitglied der SED.



Zum Knackpunkt für Bahros Haltung wird dann die Zerschlagung des "Prager Frühlings" im Sommer 1968. Bahro erklärt in der Prager Botschaft in Ost-Berlin, das er sich als Kommunist für die DDR-Beteiligung daran schämt.

Also, der 21. August hat meine heutige Position entschieden. Seitdem arbeite ich nicht mehr nur vorbereitend, sondern ernsthaft an diesem Buch, studiere ich dafür. Anfang der 70er-Jahre habe ich dann begonnen, das zu schreiben. Rudolf Bahro

Im Stasi-Gefängnis Bautzen II wurde Rudolf Bahro inhaftiert Bildrechte: dpa Bahro schreibt wie besessen an seinem Buch, seiner "Alternative" - neben der Arbeit als Abteilungsleiter im Gummikombinat Berlin, neben seiner Dissertation, die er an der Technischen Hochschule Merseburg vorlegt. Die wird abgelehnt - trotz positiver Gutachten. Dafür sorgt die Stasi. Seit 1974 ist sie durch Bahros Ex-Frau bestens informiert, kennt die Entwürfe zur "Alternative", weiß von den Vorbereitungen zur Veröffentlichung im Westen, auch von den Vorab-Interviews für die Medien dort. Warum lässt die Stasi Bahro gewähren? Bis heute gibt es darüber Spekulationen.



Bahro indes hat alles genau geplant. Im Nachrichtenmagazin "Spiegel" erscheint am 22. August 1977 ein Vorabdruck seines Buchs. Am gleichen Tag outet sich der Philosoph nachmittags vor seinen Genossen in der Parteigruppe des Gummikombinats - und in den Westmedien:

Der Text muss jetzt an die Öffentlichkeit, […] so schwer hier die Verbreitung ist. Ich war übrigens von vornherein entschlossen, unter meinen Namen aufzutreten. Eine direkte Herausforderung, wie sie dieses Buch bezweckt, erfordert nicht nur moralisch, sondern auch politisch das offene Visier. Rudolf Bahro

"Die Alternative- zur Kritik des real existierenden Sozialismus" heißt sein Buch. Auf 500 Seiten lässt Bahro kaum ein gutes Haar an den bestehenden Verhältnissen. Für ihn ist klar, "… dass die sowjetische und osteuropäische Gesellschaft unvereinbar mit den marxistischen Zielvorstellungen ist. Schluss mit der alten Empörung über entstellten und verratenen Sozialismus. So begreiflich sie einmal war. Wenn man das historische Drama auf ein Problem schlechter Verwirklichung reduziert, geht man von irrealen Voraussetzungen aus und führt das Denken in die Irre."

Rudolf Bahro 1979 bei seiner Ausreise mit dem Interzonenzug in die BRD Bildrechte: dpa Es kommt, wie von Bahro vorausgesehen. Am Tag nach der "Spiegel"-Veröffentlichung wird er aus der Partei geworfen, verhaftet und im Juni 1978 zu acht Jahren Haft verurteilt. Sein Verteidiger: ist Gregor Gysi. Der Vorwurf gegen Bahro spricht Bände: "landesverräterische Sammlung von Nachrichten" und "Geheimnisverrat".



In der DDR stößt die "Alternative" auf relativ geringe Resonanz. Schon, weil das Buch nicht verlegt und jegliche Verbreitung verhindert werden soll. Dafür ist die internationale Reaktion, gerade nach der Verhaftung und Verurteilung Bahros, umso größer. Heinrich Böll, Arthur Miller und Graham Greene u.a. engagieren sich für die Freilassung des auf einmal weltweit bekannten Philosophen und Marxisten.



Der internationale Druck, gerade innerhalb der europäischen Linken, zeigt Wirkung bei der SED-Spitze. Die ist um ihr Renommee besorgt. Man entlässt Bahro aus der Haft und aus der DDR-Staatsbürgerschaft in den Westen. Ein gern gewählter Weg, lästige Kritiker loszuwerden. Die Tragweite von Bahros Werk, seiner "Alternative" die hatten die Kleingeister in der DDR-Führung in ihrer Angst vor Kontrollverlust gar nicht begriffen.

In dem Augenblick, wo sich der Zusammenbruch des 'realsozialistischen' Industrialisierungsmodells vollendet, wird es im Westen nur um so dringlicher, eine politische Sphäre zu schaffen, mit der sich die von ihrer Wirtschaft besessene Gesellschaft Zügel anlegen kann. Rudolf Bahro, 1990

1990 erscheint die "Alternative" erstmals in der untergehenden DDR. Der Autor kehrt zurück in den Osten - in der Hoffnung auf einen Öko-Kommunismus, der die "Selbstausrottung der Industriegesellschaften" stoppt. Bis zu seinem Krebstod 1997 bleibt der aufrechte Philosoph Bahro auf der Suche nach der "Alternative".