Der Original-Titel, auf den Gottschalk und Co hip-holpern, hat wenig mit der eigentlichen Rap-Szene in den rauen New Yorker Schwarzen-Vierteln zu tun. Die ausführende "Sugarhill Gang" ist eine zusammen gewürfelte Showtruppe. Doch ihr "Rappers Delight" wird der weltweit erste Hip-Hop-Hit. Das rückt auch die bis dahin abgeschirmte Szene ins Rampenlicht. Begleitet von Break Dance und Graffiti begeistert der neue Sound bald auch in Deutschland, West wie Ost.