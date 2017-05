Dieter Hildebrandt 1967 als Ritter "Ajax" bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Bildrechte: dpa

Und da kam so das Gefühl auf, dass wir eigentlich, die wir jetzt das miterlebt haben, eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es nicht so weiter geht beziehungsweise ein Neuanfang gestartet wird. Auch politisch. Und da fing ich an, darüber nachzudenken, wie ich mich da beteiligen könnte.