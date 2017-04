Kalenderblatt: 13.04.1842 - Eberhard Lampadius stirbt

13. April 1842: Eberhard Lampadius stirbt Vortreffliche Chemie-Leuchte

Wenn es in Anlehnung an den Universalgelehrten auch Universalchemiker gibt, dann ist er einer: Wilhelm August Eberhard Lampadius. Vor 200 Jahren Professor für Hüttenkunde an der Berg-Akademie Freiberg. Aber eben viel mehr als ein Metallurg. Lampadius befasste sich mit Elektro- und Agrochemie, war Pharmazeut und Analytiker, stellte Liköre und Runkelrübenzucker her und ließ den Deutschen ein Licht aufgehen. An seinem Haus in Freiberg brannte die erste Gaslaterne des Kontinents. Heute vor 175 Jahren starb das Multitalent Eberhard Lampadius.

von Hartmut Schade