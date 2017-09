Der junge Degas kannte keine Geldnot Bildrechte: IMAGO

Edgar Degas, der in Paris geboren wird, wächst in einer Bankiersfamilie heran. Er hat in zweifacher Hinsicht Glück: Geldsorgen lernt er in seiner Kindheit nicht kennen. Und der durchaus erwartbare Konflikt zwischen dem geschäftstüchtigen Vater Degas' und dessen künstlerisch ambitioniertem Sohn bleibt aus. Im Gegenteil: Pierre Auguste Hyazinthe de Gas ist selbst Kunstkenner, unterstützt die Pläne und das Fortkommen Edgars. Dieser behauptet von sich: