Dass an denen Orten, wo Schulen sein, die Eltern bei nachdrücklicher Strafe gehalten sein sollen, ihre Kinder im Winter täglich und im Sommer, wann die Eltern die Kinder bei ihrer Wirtschaft benötiget sein, zum wenigsten ein oder zweimal die Woche […] in die Schul zu schicken."

Dieses Edikt unterzeichnet Preußens König Friedrich Wilhelm I. im September 1717. Vielen Historikern gilt es heute als entscheidender Markstein in Sachen Schulpflicht. Gerade auf dem Lande, so war dem König hinterbracht worden, würden die Eltern ihre Kinder oft nicht zur Schule schicken …

... und dadurch die arme Jugend in großer Unwissenheit aufwachsen lassen - sowohl was das Lesen, Schreiben und Rechnen betrifft, als auch in denen zu ihrem Heil und Seligkeit dienenden höchstnötigen Stücken.

Die Schulpflicht ist heute in Deutschland ein Grundsatz Bildrechte: colourbox.com

Manche Historiker allerdings mosern: Von einer dekretierten, allgemeinen Schulpflicht könne nicht die Rede sein. Schließlich gelte die Order nur für Orte, an denen es Schulen gibt und auf dem Lande zudem nur für die Winterzeit. Im Sommer wären die Kinder ja faktisch zur Erntehilfe abgestellt. Auch ein verbindliches Schulalter - nämlich von 5-12 Jahren - wird erst 1736 geregelt, ebenso wie die finanziellen Details für Bau und Unterhaltung der Schulen - zumindest in Ostpreußen.



Staatliche Bemühungen zur Durchsetzung einer allgemeinen Schulpflicht gibt es schon früher in deutschen Landen - wobei es vor allem um die religiöse Unterweisung geht. So bei Karl dem Großen, im 9. Jahrhundert. Eine Chronik berichtet,…